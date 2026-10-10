Москва10 октВести.В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погиб водитель одного из автомобилей. Об этом стало известно из публикации Госавтоинспекции региона.
Десятого октября Kia выехала на встречную полосу трассы Георгиевск – Новопавловск, где врезалась в ехавший навстречу Ford.
В результате автоаварии 39-летний водитель Kia от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Есть пострадавшие. Это водитель и пассажиры Ford, они были доставлены в больницу города Новопавловска.