На Ставрополье автомобиль выехал на встречную полосу, ее водитель погиб в ДТП

Водитель погиб на Ставрополье после выезда на встречную полосу На Ставрополье автомобиль выехал на встречную полосу, ее водитель погиб в ДТП

Москва10 окт Вести.В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погиб водитель одного из автомобилей. Об этом стало известно из публикации Госавтоинспекции региона.

Десятого октября Kia выехала на встречную полосу трассы Георгиевск – Новопавловск, где врезалась в ехавший навстречу Ford.

В результате автоаварии 39-летний водитель Kia от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Есть пострадавшие. Это водитель и пассажиры Ford, они были доставлены в больницу города Новопавловска.