Москва6 нояВести.При столкновении трех автомобилей в Александровском округе Ставропольского края погиб мужчина. Подробности в MAX сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 6 ноября около 17.40 на 9 км автодороги "Александровское - Новоселицкое - Буденновск" столкнулись три автомобиля: грузовая "Газель", "Лада Гранта" и "Фокус".
В результате автоаварии 52-летний водитель автомобиля "Гранта" (местный житель) с травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы Александровского округа, где в последствии скончался от полученных травмговорится в сообщении
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали происшествия, а также степень ответственности всех участников.