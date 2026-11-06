На Ставрополье при столкновении трех автомобилей погиб мужчина

ДТП с участием трех авто произошло на Ставрополье, один водитель погиб На Ставрополье при столкновении трех автомобилей погиб мужчина

Москва6 ноя Вести.При столкновении трех автомобилей в Александровском округе Ставропольского края погиб мужчина. Подробности в MAX сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 6 ноября около 17.40 на 9 км автодороги "Александровское - Новоселицкое - Буденновск" столкнулись три автомобиля: грузовая "Газель", "Лада Гранта" и "Фокус".

В результате автоаварии 52-летний водитель автомобиля "Гранта" (местный житель) с травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы Александровского округа, где в последствии скончался от полученных травм говорится в сообщении

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали происшествия, а также степень ответственности всех участников.