Два человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей Два человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей на Ставрополье

Москва5 ноя Вести.Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с участием четырех автомобилей на 301-м км трассы Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды в Ставропольском крае, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. После легковушку отбросило назад, она столкнулась с Lada XRAY, ехавшей во встречном направлении следом за грузовиком. В результате последующего столкновения Lada Priora вновь отбросило, после чего произошло еще одно столкновение с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир Lada Priora – мужчина и женщина – от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Их личности устанавливаются говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия выясняются.