Смертельное ДТП произошло на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае

В Ставропольском крае столкнулись две "Газели", оба водителя погибли Смертельное ДТП произошло на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае

Москва11 окт Вести.В Ставропольском крае столкнулись две "Газели", оба водители погибли. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

Авария произошла вечером 10 октября на трассе "Кавказ" между Минеральными Водами и Невинномысском.

По предварительным данным, водитель грузового авто не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение, которое разделяет встречные транспортные потоки. После этого автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой "Газелью".

В результате автоаварии оба водителя 60-лет и 25-лет погибли на месте происшествия отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.