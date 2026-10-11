Москва11 октВести.В Ставропольском крае столкнулись две "Газели", оба водители погибли. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.
Авария произошла вечером 10 октября на трассе "Кавказ" между Минеральными Водами и Невинномысском.
По предварительным данным, водитель грузового авто не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение, которое разделяет встречные транспортные потоки. После этого автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой "Газелью".
В результате автоаварии оба водителя 60-лет и 25-лет погибли на месте происшествияотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.