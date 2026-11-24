Lada и "КамАЗ" столкнулись на Ставрополье, погиб пассажир легковушки На Ставрополье Lada врезалась в "КамАЗ", погиб пассажир легкового авто

Москва24 ноя Вести.В Ставропольском крае произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля Lada и грузовика "КамАЗ", в результате которой один человек погиб и еще один госпитализирован. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось 24 ноября около 18.00 на 18 км автодороги Буденновск – Арзгир. Водитель Lada Vesta выбрал небезопасную скорость движения и врезался в движущийся впереди в попутном направлении "КамАЗ".

В результате автоаварии 29-летний водитель автомобиля Lada с травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы города Буденновска. Его 29-летний пассажир, житель Арзгирского округа, скончался на месте происшествия говорится в канале ведомства в MAX

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.