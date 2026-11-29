Москва29 нояВести.Один человек погиб в Ставропольском крае в результате лобовой аварии с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Предварительно установлено, что 28 ноября примерно в 22.00 на 242 км автодороги "Ростов-на-Дону – Ставрополь" автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где врезался в Škoda.
В результате автоаварии 40-летний водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир Škoda не пострадалиуточняется в канале ведомства в MAX
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются точные причины ДТП.