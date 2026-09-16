Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в Ставрополье, где погиб пешеход

На федеральной трассе в Ставрополье погиб пешеход Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в Ставрополье, где погиб пешеход

Москва16 сен Вести.В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 8-м км трассы "Кавказ", в котором погиб 18-летний пешеход, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Ставропольского края.

Предварительно, водитель легкового автомобиля сбил пересекавшего проезжую часть на нерегулируемом перекрестке пешехода отмечается в сообщении

По данным ГАИ, за рулем автомобиля находился 37-летний мужчина, он за последние два года к административной ответственности привлекался 12 раз. На момент ДТП был трезв.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.