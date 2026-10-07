Москва7 октВести.Вблизи деревни Елшанка Саратовской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Mercedes-Benz, в котором погиб один из водителей. Об этом сообщает МВД по региону.

Смертельное происшествие на дороге случилось 7 октября около 14.00 мск.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mercedes – мужчина 1955 года рождения, погиб

написано в канале министерства

Водитель Toyota был госпитализирован.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.