Москва7 октВести.Вблизи деревни Елшанка Саратовской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Mercedes-Benz, в котором погиб один из водителей. Об этом сообщает МВД по региону.
Смертельное происшествие на дороге случилось 7 октября около 14.00 мск.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mercedes – мужчина 1955 года рождения, погибнаписано в канале министерства
Водитель Toyota был госпитализирован.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.