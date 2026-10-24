Москва24 октВести.В Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с деревом. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".
Авария произошла днем 24 октября на трассе между поселком Семиозерье и железнодорожной станцией Каннельярви в Выборгском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель погибговорится в сообщении
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.