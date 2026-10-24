В Ленобласти водитель иномарки погиб при столкновении с деревом Водитель иномарки погиб в Ленобласти, врезавшись в дерево

Москва24 окт Вести.В Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с деревом. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

Авария произошла днем 24 октября на трассе между поселком Семиозерье и железнодорожной станцией Каннельярви в Выборгском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель погиб говорится в сообщении

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.