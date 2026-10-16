Москва16 окт Вести.В Раменском муниципальном округе Подмосковья в ДТП погиб водитель автомобиля Ford, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Авария произошла днем 16 октября на 6-м километре автодороги Устиновка – Аксеново – Электроугли.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Ford, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте