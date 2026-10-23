В Подмосковье в ДТП погибли мотоциклист и пассажир легковушки

Жертвами аварии в Подмосковье стали мотоциклист и пассажир легковушки В Подмосковье в ДТП погибли мотоциклист и пассажир легковушки

Москва23 окт Вести.В Московской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском муниципальном округе, в котором погибли два человека. Подробности сообщает в MAX региональное ведомство.

Авария произошла 22 октября примерно в 20.22 на 38-м километре автодороги Москва – Касимов. По предварительным сведениям, водитель за рулем "Лады" при повороте столкнулся с мотоциклом.

В результате ДТП мотоциклист и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, а водитель легковушки получил телесные повреждения говорится в сообщении

Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.