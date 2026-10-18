Москва18 октВести.В Московской области на трассе "Каспий" произошло лобовое ДТП, в котором погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал "МК: срочные новости".
Отмечается, что авария случилась рядом с деревней Кокино Каширского городского округа. По предварительным данным, там столкнулись Kia и Hyundai, ехавшие во встречном направлении.
В результате столкновения водители обоих автомобилей погибли. Еще три человека пострадали.
На трассе "Каспий" близ деревни Кокино Каширского городского округа столкнулись автомобили Kia и Hyundai, следовавшие во встречном направлении. Погибли водители обоих автомобилей, еще 3 человека получили травмыговорится в публикации
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.