Два человека погибли, трое получили травмы в лобовом ДТП под Каширой

На трассе под Каширой столкнулись две иномарки: двое погибли, трое ранены Два человека погибли, трое получили травмы в лобовом ДТП под Каширой

Москва18 окт Вести.В Московской области на трассе "Каспий" произошло лобовое ДТП, в котором погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал "МК: срочные новости".

Отмечается, что авария случилась рядом с деревней Кокино Каширского городского округа. По предварительным данным, там столкнулись Kia и Hyundai, ехавшие во встречном направлении.

В результате столкновения водители обоих автомобилей погибли. Еще три человека пострадали.

На трассе "Каспий" близ деревни Кокино Каширского городского округа столкнулись автомобили Kia и Hyundai, следовавшие во встречном направлении. Погибли водители обоих автомобилей, еще 3 человека получили травмы говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.