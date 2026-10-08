В Подмосковье два человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье В Подмосковье два человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП

Москва8 окт Вести.Два легковых автомобиля столкнулись в подмосковном Раменском, погибли два человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 22.10 мск 7 октября в поселке Рылеево. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля "Шевроле" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай".

В результате ДТП два человека погибли, двое госпитализированы говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.