Москва27 сен Вести.В Вологодской области водитель Chevrolet Lacetti погиб при съезде автомобиля в кювет. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Смертельная автоавария произошла днем 27 сентября на подъезде к деревне Михалево Сокольского муниципального округа.

По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, ремнем безопасности не пристегнут, … совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель скончался в машине "скорой медицинской помощи"