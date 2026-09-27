Москва27 сенВести.В Вологодской области водитель Chevrolet Lacetti погиб при съезде автомобиля в кювет. Об этом сообщило региональное УМВД России.
Смертельная автоавария произошла днем 27 сентября на подъезде к деревне Михалево Сокольского муниципального округа.
По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, ремнем безопасности не пристегнут, … совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель скончался в машине "скорой медицинской помощи"говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, организована проверка.