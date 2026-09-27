Москва27 сенВести.В Нижегородской области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погиб водитель транспортного средства — мужчина 1970 г.р. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Трагедия произошла на 15-м км автодороги "Семенов – Хахалы".
Травмы, полученные водителем …, оказались несовместимыми с жизнью. На месте происшествия работали пожарные подразделения. Специалисты провели деблокацию погибшего из искореженного автомобиля, а также выполнили работы по смыву горюче-смазочных материалов с проезжей частиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Детали произошедшего выясняются.