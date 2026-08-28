В Нижегородской области из пруда извлекли автомобиль с телом водителя внутри

В Нижегородской области из воды извлекли автомобиль с телом мужчины В Нижегородской области из пруда извлекли автомобиль с телом водителя внутри

Москва28 авг Вести.В Нижегородской области спасатели из Богатиловского пруда извлекли автомобиль с телом водителя 1968 г.р. Об этом сообщило регионально ГУ МЧС России.

По словам заявителей, накануне вечером местные жители наткнулись на тревожные находки. На берегу четко прослеживались следы съехавшего в воду автомобиля, а чуть поодаль лежала потерянная фара говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На место незамедлительно выехали спасатели, которые и подняли на берег автомобиль с телом погибшего.

В обстоятельствах трагедии разберутся правоохранительные органы.