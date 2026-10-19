Москва19 октВести.В Приозерском районе Ленинградской области автомобиль столкнулся с вышедшим на дорогу лосем, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает ГКУ "Леноблпожспас".
На лесной дороге л\а "ВАЗ 21111" совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет и столкновением с деревом. До прибытия пожарной охраны водитель был деблокирован очевидцамиговорится в сообщении
Прибывшие спасатели помогли выбраться из автомобиля пассажирке. И водитель, и женщина были госпитализированы в Приозерскую больницу. Лось от столкновения погиб на месте.