Два человека пострадали в ДТП с лосем в Ленинградской области

В Ленобласти два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем Два человека пострадали в ДТП с лосем в Ленинградской области

Москва19 окт Вести.В Приозерском районе Ленинградской области автомобиль столкнулся с вышедшим на дорогу лосем, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает ГКУ "Леноблпожспас".

На лесной дороге л\а "ВАЗ 21111" совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет и столкновением с деревом. До прибытия пожарной охраны водитель был деблокирован очевидцами говорится в сообщении

Прибывшие спасатели помогли выбраться из автомобиля пассажирке. И водитель, и женщина были госпитализированы в Приозерскую больницу. Лось от столкновения погиб на месте.