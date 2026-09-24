Москва24 сенВести.В Ленинградской области автобус сбил лося в Лодейнопольском районе Ленинградской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности.
ДТП произошло около 19.54 на трассе между селом Паша и деревней Доможирово.
По предварительной информации, рейсовый автобус Санкт-Петербург – Олонец сбил лося. В автобусе находились 15 человек. Пострадавших нетсказано в сообщении
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.