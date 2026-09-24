Рейсовый автобус столкнулся с лосем в Ленинградской области

Автобус и лось столкнулись в Ленобласти Рейсовый автобус столкнулся с лосем в Ленинградской области

Москва24 сен Вести.В Ленинградской области автобус сбил лося в Лодейнопольском районе Ленинградской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности.

ДТП произошло около 19.54 на трассе между селом Паша и деревней Доможирово.

По предварительной информации, рейсовый автобус Санкт-Петербург – Олонец сбил лося. В автобусе находились 15 человек. Пострадавших нет сказано в сообщении

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.