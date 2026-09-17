Два человека пострадали в аварии с лосем на Кольцевой автодороге в Петербурге

Лось попал в аварию на Кольцевой автодороге в Петербурге Два человека пострадали в аварии с лосем на Кольцевой автодороге в Петербурге

Москва17 сен Вести.На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с неожиданно появившимся перед ним лосем, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Сегодня в 16.27 на 13 километре Кольцевой автодороги в Выборгском районе Петербурга водитель, управляя каршеринговым автомобилем Белджи, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть лося говорится в публикации

Водитель и пассажир иномарки госпитализированы в среднем и в тяжелом состоянии. О лосе ничего не сообщается, но, судя по фото с места происшествия, он не выжил.

По факту ДТП проводится проверка.