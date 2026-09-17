Москва17 сенВести.На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с неожиданно появившимся перед ним лосем, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Сегодня в 16.27 на 13 километре Кольцевой автодороги в Выборгском районе Петербурга водитель, управляя каршеринговым автомобилем Белджи, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть лосяговорится в публикации
Водитель и пассажир иномарки госпитализированы в среднем и в тяжелом состоянии. О лосе ничего не сообщается, но, судя по фото с места происшествия, он не выжил.
По факту ДТП проводится проверка.