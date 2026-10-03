Велосипедист погиб в ДТП в Калининградской области

В Калининградской области в ДТП погиб велосипедист Велосипедист погиб в ДТП в Калининградской области

Москва3 окт Вести.В Калининградской области в дорожно-транспортном происшествии погиб велосипедист. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 3 октября около 21.25 на 28 км + 120 м автодороги Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой вблизи поселка Сокольники.

По оперативной информации, водитель (1996 года рождения), управляя автомобилем Volkswagen, двигался со стороны города Калининграда в направлении города Гвардейска и совершил наезд на велосипедиста. В результате дорожного происшествия велосипедист скончался на месте происшествия говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают точные обстоятельства и причины ДТП.