Водитель мотоцикла погиб после столкновения с грузовиком под Калининградом

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Калининградской области Водитель мотоцикла погиб после столкновения с грузовиком под Калининградом

Москва25 окт Вести.Мотоциклист 1989 года рождения погиб в результате столкновения его транспортного средства с грузовиком на трассе Полесск – Гвардейск – Правдинск, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по Калининградской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел около 15.30 по местному времени (16.30 мск) 24 октября на 33 км + 380 м автодороги. Водитель грузовика HOWO 1984 года рождения, проезжая закругление дороги, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия написали в пресс-службе

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.