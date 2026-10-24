Москва24 октВести.Мотоциклист погиб на месте при столкновении с грузовиком Howo на автодороге "Полесск — Гвардейск — Правдинск". Об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области.
Днем 24 октября на 34-м км автодороги мотоциклист столкнулся с грузовиком, двигавшемся во встречном направлении. От полученных травм водитель мото-транспортного средства скончался на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.