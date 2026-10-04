Байкер погиб в ДТП после столкновения с деревом и знаком в Кировской области

На трассе в Кировской области погиб мотоциклист Байкер погиб в ДТП после столкновения с деревом и знаком в Кировской области

Москва4 окт Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Оричевском районе Кировской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что днем в воскресенье, 4 октября, на трассе Киров – Советск – Яранск произошло столкновение байкера и автомобиля.

После столкновения водитель мотоцикла совершил съезд в кювет с наездом на дерево и дорожный знак говорится в публикации ведомства в MAX

Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.