Москва4 октВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Оричевском районе Кировской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что днем в воскресенье, 4 октября, на трассе Киров – Советск – Яранск произошло столкновение байкера и автомобиля.
После столкновения водитель мотоцикла совершил съезд в кювет с наездом на дерево и дорожный знакговорится в публикации ведомства в MAX
Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.