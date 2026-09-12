Подросток сбил на мотоцикле мужчину в Брянской области, ведется проверка

В Брянской области 16-летний мотоциклист насмерть сбил мужчину Подросток сбил на мотоцикле мужчину в Брянской области, ведется проверка

Москва12 сен Вести.В Брянской области 16-летний подросток на мотоцикле устроил смертельное ДТП. Он сбил мужчину, шедшего по проезжей части в темное время суток, сообщает прокуратура региона.

Происшествие на дороге случилось вечером 11 сентября в селе Малое Полпино. Мужчина-пешеход шел в попутном направлении.

В результате дорожной аварии мужчина погиб написано в канале ведомства

В настоящее время прокуратура контролирует установление обстоятельств случившего наезда несовершеннолетнего мотоциклиста, не имевшего права на управление транспортом, на 59-летнего мужчину.