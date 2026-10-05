В Барнауле 14-летний велосипедист погиб, врезавшись в металлическое ограждение

В Барнауле 14-летний велосипедист погиб, не рассчитав скорость В Барнауле 14-летний велосипедист погиб, врезавшись в металлическое ограждение

Москва5 окт Вести.В Барнауле 14-летний велосипедист погиб, врезавшись на скорости в металлическое ограждение дома — возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю.

Трагедия произошла ночью 4 октября в поселке Казенная заимка города Барнаула. По данным следствия, несовершеннолетний велосипедист на большой скорости не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дома.

В результате произошедшего юноша получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении … Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.