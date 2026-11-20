Москва20 нояВести.Смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности в MAX сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
20 ноября около восьми часов утра на 2-м километре автодороги Санкт-Петербург - Матокса 33-летний водитель за рулем автомобиля "ГАЗ" наехал на велосипедиста на вид 30-40 лет.
Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествияговорится в сообщении
По данному факту начата проверка, устанавливается личность погибшего.