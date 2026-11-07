Водитель иномарки насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в Ленобласти Полиция устанавливает личность мужчины, погибшего под колесами авто в Ленобласти

Москва7 ноя Вести.В Ленинградской области водитель иномарки сбил мужчину, перебегавшего проезжую часть в темное время суток. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

ДТП произошло вечером 6 октября в поселке Осельки Всеволожского района. За рулем Mercedes-Benz находился 40-летний водитель.

Вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, перебегавшего дорогу в одежде темных тонов без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался от телесных повреждений на месте происшествия до приезда медиков. Личность мужчины устанавливается говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Организована проверка, правоохранители выясняют детали случившегося.