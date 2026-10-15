Москва15 октВести.На 4 км дороги Пальцево – Гвардейское в Выборгском районе Ленинградской области 37-летний мотоциклист не справился с управлением и погиб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мессенджере МAX.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki (водительского удостоверения категории "А" не имел), на закруглении дороги не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на каменьотмечается в сообщении
Байкер, находившийся в мотоэкипировке, скончался на месте ДТП.