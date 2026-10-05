В Оренбургской области мотоциклист насмерть разбился, врезавшись в опору ЛЭП

В Оренбургской области мотоциклист разбился, врезавшись в опору ЛЭП В Оренбургской области мотоциклист насмерть разбился, врезавшись в опору ЛЭП

Москва5 окт Вести.В селе Сарай-Гир 32-летний водитель мотоцикла разбился насмерть, врезавшись на высокой скорости в опору ЛЭП, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Оренбургской области.

Трагедия произошла напротив д. 1 по ул. М. Горького в селе Сарай-Гир Матвеевского района. Предварительно установлено, что 32-летний водитель эндуро-мотоцикла SYCMCC 06 не справился с управлением на высокой скорости и допустил наезд на опору ЛЭП.

В результате ДТП 32-летний водитель … от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи. На момент ДТП был без мотошлема говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали произошедшего.