Москва5 октВести.В селе Сарай-Гир 32-летний водитель мотоцикла разбился насмерть, врезавшись на высокой скорости в опору ЛЭП, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Оренбургской области.
Трагедия произошла напротив д. 1 по ул. М. Горького в селе Сарай-Гир Матвеевского района. Предварительно установлено, что 32-летний водитель эндуро-мотоцикла SYCMCC 06 не справился с управлением на высокой скорости и допустил наезд на опору ЛЭП.
В результате ДТП 32-летний водитель … от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи. На момент ДТП был без мотошлемаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все детали произошедшего.