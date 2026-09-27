Водитель мопеда 19 лет погиб при столкновении с авто под Оренбургом

Водитель мопеда погиб в ДТП в Оренбургской области Водитель мопеда 19 лет погиб при столкновении с авто под Оренбургом

Москва27 сен Вести.Девятнадцатилетний водитель мопеда погиб в результате столкновения его транспортного средства с автомобилем Haval на трассе Оренбург – Беляевка, сообщила пресс-служба УМВД России по Оренбургской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 26 сентября в 23.25 на 51 км и 480 м указанной трассы.

Предварительно установлено, что водитель мопеда, двигаясь со стороны Оренбурга, при развороте от правой обочины не уступил дорогу и столкнулся с Haval под управлением 58-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 19-летний водитель мопеда от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи написали в ведомстве

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.