Москва23 октВести.В городе Хвалынске Саратовской области произошло смертельное ДТП. Местный житель наехал на канализационный люк во время поездки на мотоцикле, сообщает полиция региона.
Происшествие случилось утром 23 октября на улице Ленина.
По предварительным данным, … мужчина, управляя мотоциклом, в пути следования допустил наезд на препятствие – люкнаписано в сообщении МВД
Итогом трагического случая стала гибель водителя транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняются, данные погибшего уточняются.