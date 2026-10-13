Москва13 октВести.В Ардатовском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об инциденте сообщает в MAX Госавтоинспекция региона.
Про данным ведомства, 13 октября около 18.49 водитель мотоцикла Yamaha 1976 года рождения не справился с управлением, проходя кривой участок дороги, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Lada Largus, за рулем которой находился мужчина 1985 года рождения.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте до приезда медицинской скорой помощиговорится в сообщении Госавтоинспекции
Обстоятельства трагедии выясняются.