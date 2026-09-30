Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Омске

Омский мотоциклист на всей скорости врезался в автомобиль и погиб Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Омске

Москва30 сен Вести.В Омске мотоциклист погиб в результате ДТП. Об этом управление МВД России по Омской области сообщает в MAX.

О происшествии сотрудникам Госавтоинспекции сообщили в 11.50 среды, 30 сентября. По данным ведомства, водитель автомобиля Chery – мужчина 1963 года рождения – не уступил дорогу мотоциклу Yamaha при повороте налево на пересечении улиц Маршала Жукова и Лермонтова.

В итоге мотоцикл под управлением мужчины 1996 года рождения врезался в машину.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Проводится проверка.