Москва30 сенВести.В Омске мотоциклист погиб в результате ДТП. Об этом управление МВД России по Омской области сообщает в MAX.
О происшествии сотрудникам Госавтоинспекции сообщили в 11.50 среды, 30 сентября. По данным ведомства, водитель автомобиля Chery – мужчина 1963 года рождения – не уступил дорогу мотоциклу Yamaha при повороте налево на пересечении улиц Маршала Жукова и Лермонтова.
В итоге мотоцикл под управлением мужчины 1996 года рождения врезался в машину.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Проводится проверка.