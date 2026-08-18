Байкер погиб в ДТП со скорой помощью в центре Москвы

На Тверской улице в центре Москвы произошло смертельное ДТП с байкером Байкер погиб в ДТП со скорой помощью в центре Москвы

Москва18 авг Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице.

По предварительным данным, на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и мотоцикла говорится в заявлении ведомства в MAX

По данным полиции, мотоциклист скончался на месте ДТП. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.