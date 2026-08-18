Москва18 авгВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице.
По предварительным данным, на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и мотоциклаговорится в заявлении ведомства в MAX
По данным полиции, мотоциклист скончался на месте ДТП. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.