Появилось видео смертельного ДТП с байкером и скорой на Тверской улице

Момент смертельного ДТП с байкером на Тверской улице попал на видео Появилось видео смертельного ДТП с байкером и скорой на Тверской улице

Москва18 авг Вести.Камера наблюдения запечатлела момент смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.

Фатальный инцидент произошел утром во вторник, 18 августа, в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице.

Судя по кадрам, автомобиль скорой помощи двигался по полосе встречного движения в объезд пробки. В него врезался мотоциклист, который перестроился в левый ряд.

Как сообщалось ранее, байкер, топ-менеджер одного из банков, скончался от полученных травм на месте ДТП.

Водитель машины частной скорой помощи утверждал, что двигался с включенными спецсигналами. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия и степень вины его участников.