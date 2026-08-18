Москва18 авгВести.Камера наблюдения запечатлела момент смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.
Фатальный инцидент произошел утром во вторник, 18 августа, в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице.
Судя по кадрам, автомобиль скорой помощи двигался по полосе встречного движения в объезд пробки. В него врезался мотоциклист, который перестроился в левый ряд.
Как сообщалось ранее, байкер, топ-менеджер одного из банков, скончался от полученных травм на месте ДТП.
Водитель машины частной скорой помощи утверждал, что двигался с включенными спецсигналами. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия и степень вины его участников.