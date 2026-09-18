Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с байкером и Bentley в Москве

Расследование ДТП Bentley и байкера в Москве взято на прокурорский контроль Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с байкером и Bentley в Москве

Москва18 сен Вести.В прокуратуре Центрального административного округа взяли на контроль расследование обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь байкера в Москве, сообщили в столичном надзорном ведомстве.

Фатальное ДТП произошло накануне вечером в Новоспасском переулке. По словам очевидцев, водитель Bentley, предварительно, не уступила дорогу байкеру при повороте налево.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль проведение процессуальных действий по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист говорится в заявлении на сайте прокуратуры Москвы

Ранее сообщалось, что в результате попавшей на видео дорожной аварии погиб 43-летний бизнесмен.