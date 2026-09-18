Москва18 сенВести.В прокуратуре Центрального административного округа взяли на контроль расследование обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь байкера в Москве, сообщили в столичном надзорном ведомстве.
Фатальное ДТП произошло накануне вечером в Новоспасском переулке. По словам очевидцев, водитель Bentley, предварительно, не уступила дорогу байкеру при повороте налево.
Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль проведение процессуальных действий по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклистговорится в заявлении на сайте прокуратуры Москвы
Ранее сообщалось, что в результате попавшей на видео дорожной аварии погиб 43-летний бизнесмен.