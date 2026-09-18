Бизнесмен разбился на мотоцикле в центре Москвы ИС "Вести": в результате ДТП в Таганском районе Москвы погиб бизнесмен

Москва18 сен Вести.В Таганском районе Москвы произошло ДТП со смертельным исходом - на перекрестке в Новоспасском переулке мотоциклист столкнулся с автомобилем Bentley. По предварительной информации, девушка, управлявшая внедорожником, не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого находился 43-летний гендиректор управляющей компании ООО "ЭйЭмЭс" Денис Горин. В результате столкновения бизнесмен погиб, сообщает ИС "Вести".

На месте смертельного ДТП в Таганском районе столицы продолжают работать экстренные службы. На этом перекрестке бизнесмен Денис Горин на мотоцикле столкнулся с Bentley. По предварительной версии, за рулем люксового внедорожника ехала молодая девушка. Она начала поворачивать и не уступила дорогу мотоциклисту. Байкер врезался в иномарку и скончался на месте. По словам очевидцев, сразу после аварии девушка в состоянии аффекта выбежала из машины и убежала в ближайший переулок отмечает ИС "Вести"

Прибывшие сотрудники ДПС нашли ее там и привели на место ДТП, рассказала одна из очевидиц аварии. Родители девушки на вопросы журналистов отвечать отказались.

Синий Bentley загрузили на эвакуатор, а сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в этом деле.