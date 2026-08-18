В ДТП со скорой в центре Москвы погиб зампред правления Генбанка Ларин

В аварии со скорой в центре Москвы погиб зампред правления Генбанка В ДТП со скорой в центре Москвы погиб зампред правления Генбанка Ларин

Москва18 авг Вести.За рулем мотоцикла, столкнувшего со скорой в Москве, был зампред правления Генбанка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел утром 18 августа в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице.

За рулем мотоцикла, столкнувшемся со скорой помощью, был заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин сказал собеседник агентства

Байкер погиб на месте ДТП.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.