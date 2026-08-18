Москва18 авгВести.За рулем мотоцикла, столкнувшего со скорой в Москве, был зампред правления Генбанка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.
Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел утром 18 августа в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице.
За рулем мотоцикла, столкнувшемся со скорой помощью, был заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларинсказал собеседник агентства
Байкер погиб на месте ДТП.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.