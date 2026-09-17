Москва17 сенВести.В результате ДТП с участием мотоцикла и премиальной иномарки в центре Москвы погиб 43-летний бизнесмен. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предварительно, скончался 43-летний Денис Г. Он занимал должность генерального директора компании… которая специализируется на управлении фондами и инвестициях в ценные бумагиговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
Авария произошла вечером 17 сентября, в четверг, в Новоспасском переулке. По словам очевидцев, водитель Bentley, которая, предварительно, не уступила дорогу байкеру при повороте налево, после случившегося пыталась покинуть место ДТП.
Сейчас там работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.