Москва17 сенВести.Мотоциклист погиб в результате ДТП с участием премиальной иномарки в центре Москвы. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария произошла вечером 17 сентября, в четверг, в Новоспасском переулке.
Произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончалсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ
Кадры момента ДТП опубликовал Департамент транспорта российской столицы.
На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.