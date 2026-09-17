Байкер погиб в ДТП с премиальной иномаркой в центре Москвы

Мотоциклист погиб, влетев на скорости в премиальную иномарку в центре Москвы Байкер погиб в ДТП с премиальной иномаркой в центре Москвы

Москва17 сен Вести.Мотоциклист погиб в результате ДТП с участием премиальной иномарки в центре Москвы. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария произошла вечером 17 сентября, в четверг, в Новоспасском переулке.

Произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Кадры момента ДТП опубликовал Департамент транспорта российской столицы.

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.