Москва18 авгВести.В момент смертельного дорожно-транспортного происшествия на Тверской улице в центре Москвы у машины медиков были включены спецсигналы, рассказал водитель частной скорой помощи корреспонденту ИС "Вести".
Мужчина, находившийся за рулем скорой помощи, утвердительно ответил на вопрос корреспондента о том, были ли включены проблесковые маячки и звуковой сигнал.
Да-да, былсказал водитель
Утром во вторник, 18 августа, в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице скорая помощь столкнулась с мотоциклистом.
В результате ДТП байкер скончался на месте. По предварительным данным, жертвой дорожной аварии стал заместитель председателя правления Генбанка.
Обстоятельства ДТП и степень вины его участников предстоит установить правоохранителям.