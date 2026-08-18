Сбивший байкера в Москве водитель скорой рассказал, что ехал со спецсигналами

Водитель частной скорой утверждает, что в момент ДТП на Тверской ехал с маячками Сбивший байкера в Москве водитель скорой рассказал, что ехал со спецсигналами

Москва18 авг Вести.В момент смертельного дорожно-транспортного происшествия на Тверской улице в центре Москвы у машины медиков были включены спецсигналы, рассказал водитель частной скорой помощи корреспонденту ИС "Вести".

Мужчина, находившийся за рулем скорой помощи, утвердительно ответил на вопрос корреспондента о том, были ли включены проблесковые маячки и звуковой сигнал.

Да-да, был сказал водитель

Утром во вторник, 18 августа, в районе дома №9 на 1-й Тверской-Ямской улице скорая помощь столкнулась с мотоциклистом.

В результате ДТП байкер скончался на месте. По предварительным данным, жертвой дорожной аварии стал заместитель председателя правления Генбанка.

Обстоятельства ДТП и степень вины его участников предстоит установить правоохранителям.