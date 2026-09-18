"Порядочный, добрый": знакомый рассказал о погибшем в ДТП с Bentley байкере Знакомый погибшего в ДТП с Bentley мотоциклиста назвал его порядочным и добрым

Москва18 сен Вести.Погибший в ДТП в Москве 17 сентября мотоциклист Денис Горин был спокойным, адекватным человеком и водителем. Об этом рассказал ИС "Вести" знакомый погибшего - байкер Александр Лисицкий.

Авария произошла на улице Большие Каменщики в Таганском районе Москвы. По предварительной информации, девушка, управлявшая кроссовером Bentley Bentayga, не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого находился 43-летний гендиректор управляющей компании ООО "ЭйЭмЭс" Денис Горин. В результате столкновения бизнесмен погиб на месте.

Мы познакомились на Воробьевых горах, там, где собираются обычно мотоциклисты. Примерно в конце мая - начале июня. Виделись буквально пару раз, один раз вместе катались и зашли поужинать. Первое впечатление — порядочный, добрый мужчина, взрослый, ответственный рассказал он

По его словам, на дороге Горин вел себя спокойно и адекватно, и был, вероятно, опытным мотоциклистом.

Мы проехали с ним, может быть, буквально минут 30-40. Правила он не нарушал, вел себя адекватно на дороге, спокойно. Вообще, в принципе, мне показалось, что как человек он был спокойный по жизни, неимпульсивный. Мы не обсуждали вопрос, сколько лет он за рулем, но, судя по возрасту и рассказам, как он любил мотоциклы, я думаю, что это далеко не первый его мотоцикл, а значит, я думаю, не первый год сообщил байкер

Виновницей ДТП, по мнению Лисицкого, могла быть водитель Bentley.

Я не эксперт, но, по моему мнению, конечно, девушка, которая была за рулем, нарушила правила дорожного движения. Во-первых, она разворачивалась в неположенном месте, во-вторых, не убедилась, что мотоциклист едет навстречу. Поэтому, по моему мнению, конечно, водитель автомобиля виноват сказал Лисицкий

Ранее СМИ сообщали, что предполагаемая виновница ДТП за последние шесть лет как минимум семь раз нарушала правила дорожного движения и с октября 2025 года на год была лишена прав. Несмотря на это, она продолжала водить машину, за что дважды получала штраф.