Девушка на Bentley, устроившая ДТП с байкером, села за руль сразу после отдыха

Девушка, попавшая в ДТП с Bentley, села за руль сразу после возвращения с отдыха Девушка на Bentley, устроившая ДТП с байкером, села за руль сразу после отдыха

Москва18 сен Вести.Девушка на Bentley рассказала, что села за руль впервые после возвращения с отдыха в Турции, сообщает MK.RU.

Кроме того, как утверждает издание, она сообщила, что водитель мотоцикла видел ее маневр и мог объехать препятствие.

Она считает, что если и нарушила правила, то "чуть-чуть", так как начала поворот в непосредственной близости от прерывистой линии разметки. В следующее мгновение в нее врезался мотоциклист сказано в сообщении

Авария, в которой погиб 43-летний гендиректор компании "ЭйЭмЭс" Дмитрий Горин, произошла вечером 17 сентября на улице Большие Каменщики в Таганском районе Москвы.

По данным издания, в момент инцидента женщина направлялась домой с тренировки.

Ранее сообщалось, что водительница люксовой иномарки за последние шесть лет как минимум семь раз нарушала правила дорожного движения и с октября 2025 года на год была лишена прав. Несмотря на это она продолжила водить машину, за что дважды получала штраф.