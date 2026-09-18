Москва18 сенВести.Девушка на Bentley рассказала, что села за руль впервые после возвращения с отдыха в Турции, сообщает MK.RU.
Кроме того, как утверждает издание, она сообщила, что водитель мотоцикла видел ее маневр и мог объехать препятствие.
Она считает, что если и нарушила правила, то "чуть-чуть", так как начала поворот в непосредственной близости от прерывистой линии разметки. В следующее мгновение в нее врезался мотоциклистсказано в сообщении
Авария, в которой погиб 43-летний гендиректор компании "ЭйЭмЭс" Дмитрий Горин, произошла вечером 17 сентября на улице Большие Каменщики в Таганском районе Москвы.
По данным издания, в момент инцидента женщина направлялась домой с тренировки.
Ранее сообщалось, что водительница люксовой иномарки за последние шесть лет как минимум семь раз нарушала правила дорожного движения и с октября 2025 года на год была лишена прав. Несмотря на это она продолжила водить машину, за что дважды получала штраф.