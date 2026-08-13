Москва13 авгВести.Таганский суд города Москвы избрал меру пресечения водителю грузовика Араму Никогосяну, сбившего PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Управлявший автомобилем мужчина отправлен под домашний арест.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении Никогосяна Араманаписано в решении суда
Водитель обвиняется в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП.
Согласно версии следствия, утром 11 августа Никогосян во время управления "Камазом" наехал на девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и уехал.