Москва11 авгВести.Стали известны новые подробности ДТП на Ходынской улице, где "Камаз" сбил девушку-пешехода. Пострадавшей оказалась PR-менеджер журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская, сообщает общественный деятель Кристина Потупчик.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Сегодня утром пиар-директора "Москвички" Катю Чаковскую на Ходынской улице сбил грузовой автомобиль. Водитель скрылся с места происшествиянаписала она
В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. Личность управлявшего грузовым автомобилем мужчины устанавливается.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.