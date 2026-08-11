Под грузовик на Ходынской улице попала PR-менеджер журнала "Москвичка" Чаковская Тяжелогруз сбил на западе Москвы PR-менеджера журнала "Москвичка" Чаковскую

Москва11 авг Вести.Стали известны новые подробности ДТП на Ходынской улице, где "Камаз" сбил девушку-пешехода. Пострадавшей оказалась PR-менеджер журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская, сообщает общественный деятель Кристина Потупчик.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Сегодня утром пиар-директора "Москвички" Катю Чаковскую на Ходынской улице сбил грузовой автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия написала она

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. Личность управлявшего грузовым автомобилем мужчины устанавливается.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.