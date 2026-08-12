Москва12 авгВести.В отношении водителя грузовика, который сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую и скрылся с места происшествия, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 2 ст. 264 УК РФговорится в сообщении
Водителю грузовика грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что 11 августа, грузовик сбил пешехода на Ходынской улице в Москве и скрылся с места ДТП. Позже водителя задержали.