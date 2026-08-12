В Москве возбудили дело против водителя, сбившего пиарщицу журнала "Москвичка" Возбуждено дело против водителя, сбившего PR-директора журнала "Москвичка"

Москва12 авг Вести.В отношении водителя грузовика, который сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую и скрылся с места происшествия, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 2 ст. 264 УК РФ говорится в сообщении

Водителю грузовика грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что 11 августа, грузовик сбил пешехода на Ходынской улице в Москве и скрылся с места ДТП. Позже водителя задержали.