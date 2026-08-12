Москва12 авгВести.В Москве прокуратура предъявила обвинение водителю грузового автомобиля "Камаз", который днем ранее сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло 11 августа на Ходынской улице.
39-летний мужчина установлен, ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФнаписано в канале прокуратуры в MAX
Мужчине вменяется нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и оставление места ДТП.
Сам водитель грузовика отрицает свою вину. Согласно его версии, в момент проезда пешеходного перехода он слышал шум и не посчитал себя участником ДТП.