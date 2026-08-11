Москва11 авгВести.На Ходынской улице в Москве водитель грузовика сбил девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Отмечается, что в момент автоаварии девушка, переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
[Водитель] скрылся с места дорожной аварии. Пострадавшая 1996 г.р. доставлена в медицинское учреждениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливается личность водителя.