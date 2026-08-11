На Ходынской улице в Москве водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места

Грузовик сбил пешехода на Ходынской улице в Москве На Ходынской улице в Москве водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места

Москва11 авг Вести.На Ходынской улице в Москве водитель грузовика сбил девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Отмечается, что в момент автоаварии девушка, переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

[Водитель] скрылся с места дорожной аварии. Пострадавшая 1996 г.р. доставлена в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливается личность водителя.