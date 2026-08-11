Москва11 авгВести.Сотрудники ГИБДД города Москвы установили личность и задержали водителя "Камаза", совершившего наезд на PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, на задержанного мужчину составили четыре протокола.
Водитель, сбивший Чаковскую, задержан. С ним работают правоохранителинаписано в публикации агентства
Водитель после ДТП скрылся с места происшествия. Пострадавшая девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время она находится в реанимации.
Ведется доследственная проверка. Ее ход и принятие процессуального решения находится на контроле прокуратуры.