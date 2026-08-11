Москва11 авг Вести.Сотрудники ГИБДД города Москвы установили личность и задержали водителя "Камаза", совершившего наезд на PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, на задержанного мужчину составили четыре протокола.

Водитель, сбивший Чаковскую, задержан. С ним работают правоохранители написано в публикации агентства

Водитель после ДТП скрылся с места происшествия. Пострадавшая девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время она находится в реанимации.

Ведется доследственная проверка. Ее ход и принятие процессуального решения находится на контроле прокуратуры.