Суд в Москве отправил под домашний арест байкера, сбившего блогера Добромилову

Байкера, сбившего блогера Добромилову, отправили под домашний арест Суд в Москве отправил под домашний арест байкера, сбившего блогера Добромилову

Москва7 мая Вести.Мотоциклиста Максима Завирюху, насмерть сбившего актрису и блогера Ксению Добромилову на западе Москвы, отправили под домашний арест. Такое решение принял Никулинский районный суд, передает РИА Новости.

Отмечается, что следствие настаивало на аресте фигуранта.

Избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда приводит агентство слова судьи

ДТП произошло 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. В результате наезда байкера погибла 34-летняя актриса и блогер Ксения Добромилова. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.